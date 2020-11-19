США побили рекорд по числу смертей от коронавируса 

Более 250 тысяч жителей США умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные , опубликованные университетом Джонса Хопкинса.

Это значительно больше, чем в Бразилии, — второй по числу смертей — где погибло больше 167 тысяч человек. На третьем месте Индия: там насчитывается 131,5 тысяч жертв COVID-19. Таким образом, Соединенные Штаты побили рекорд по числу погибших среди других стран.