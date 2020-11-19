США побили рекорд по числу смертей от коронавируса 

Более 250 тысяч жителей США умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные университетом Джонса Хопкинса.
Это значительно больше, чем в Бразилии, — второй по числу смертей — где погибло больше 167 тысяч человек. На третьем месте Индия: там насчитывается 131,5 тысяч жертв COVID-19. Таким образом, Соединенные Штаты побили рекорд по числу погибших среди других стран.
По последним данным, в США более 11,5 миллионов зараженных коронавирусом. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет вводить карантин из-за коронавируса ни при каких обстоятельствах. При этом эпидемиолог и член рабочей группы кандидата в президенты от демократов Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм рассказал, что США превращается в очаг COVID-19. Он отметил, что сейчас в стране трудно выделить отдельные вспышки коронавируса.