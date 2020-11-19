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США побили рекорд по числу смертей от коронавируса 

Lenta.ru 18 минут назад
США побили рекорд по числу смертей от коронавируса
Фото: Reuters
Более 250 тысяч жителей США умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные университетом Джонса Хопкинса.
Это значительно больше, чем в Бразилии, — второй по числу смертей — где погибло больше 167 тысяч человек. На третьем месте Индия: там насчитывается 131,5 тысяч жертв COVID-19. Таким образом, Соединенные Штаты побили рекорд по числу погибших среди других стран.
По последним данным, в США более 11,5 миллионов зараженных коронавирусом. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет вводить карантин из-за коронавируса ни при каких обстоятельствах. При этом эпидемиолог и член рабочей группы кандидата в президенты от демократов Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм рассказал, что США превращается в очаг COVID-19. Он отметил, что сейчас в стране трудно выделить отдельные вспышки коронавируса.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Бразилия , Индия , США
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