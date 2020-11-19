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Азербайджан и Армения обменялись 385 телами погибших в Карабахе 

Газета.Ru 1 час назад
Азербайджан и Армения обменялись телами погибших
Фото: Газета.Ru
Азербайджан и Армения с 13 ноября обменялись 385 телами погибших в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.

"С 13 ноября передано 385 тел убитых. Эта цифра включает жертвы с обеих сторон", — уточнила дипломат.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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В мире , Война, Карабах , Мария Захарова , МИД , Азербайджан , Армения , Ереван
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