«Дорогие, я должен сказать вам две вещи. Во-первых, я обещаю вам, что не предам своего народа. Во-вторых, прошу разойтись, потому что в этом митинге необходимости нет. Когда будет такая необходимость, я всех вас позову на площадь», — сказал премьер-министр.