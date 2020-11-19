В Крыму ответили на резолюцию ГА ООН

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую "аннексию" и "временную оккупацию" Крыма Россией . По мнению крымского постпреда при президенте РФ, это лживый документ, в котором прописаны лживые антироссийские инсинуации. Резолюции о Крыме принимаются в ООН при поддержке США и ряда других стран Запада уже не первый год.

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что резолюция Украины об «оккупации» полуострова уже неинтересна мировому сообществу. Его слова передает РИА «Новости».

«Та же, что и раньше, консолидированная группа западных государств и их сателлитов, не представляющая и трети членов ООН, при полном безразличии всех остальных стран прописывают свои лживые антироссийские инсинуации в некоей никого не обязывающей бумаге», — возмутился чиновник.

18 ноября Третий комитет Генассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенную украинскими властями резолюцию, в которой осуждаются «аннексия», навязывание российского гражданства и проведение «незаконных выборов», подавление национальной идентичности.

Вместе с Украиной проект поддержали США, Британия, Франция ФРГ , прибалтийские республики и Грузия . Всего «за» резолюцию проголосовало 63 государства. 85 стран воздержались, еще 22 выступили против.

Мурадов отметил, что такие резолюции принимаются из-за пороков системы голосования. Принятие резолюций на ГА ООН не требует даже простого большинства голосов.

«Резолюции такого рода могут приниматься даже одним голосом, если все остальные не проявляют к ней интереса и воздерживаются либо вовсе не участвуют в голосовании», — отметил крымский постпред.

Он подчеркнул, что обязательными являются лишь резолюции, поддержанные Совбезом ООН

«Наш российский караван спокойно движется вперед. В иных комментариях фейковые формулировки, состряпанные в Киеве и поддержанные Западом, просто не нуждаются», — резюмировал он.

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин в свою очередь заявил, что украинские обвинения в адрес России — ни что иное, как фантазийные инсинуации.

Дипломат подчеркнул, что крымчане реализовали свое право на самоопределение через свободное голосование, проведенное в соответствии с международными стандартами. При этом данное право закреплено в Уставе ООН.

Любые дискуссии на тему Крыма он назвал бессмысленными.

В декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» Крыма и Севастополя. Документ поддержало на три страны меньше, чем за год до этого — 63 и 66 соответственно. Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Китай, КНДР, Зимбабве, Камбоджа, Сербия, Куба и ряд других. 66 стран воздержались от голосования.

Киев требует от России «вывести войска с оккупированного полуострова», а также вернуть военное оборудование и снаряжение, якобы снятое с кораблей ВМС Украины, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

«Российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины», — отмечается в документе.

Украина также призвала представителей иностранных государств воздержаться от посещения Крыма «без согласования с украинской стороной».

Аналогичную резолюцию ГА ООН приняла и в предыдущий год, в декабре 2018-го. В Министерстве иностранных дел РФ тогда отметили, что подобные инициативы используют как «лишний рычаг давления» на Москву в рамках «зашоренной кампании».