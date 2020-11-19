Лидеры ЕС могут обсудить санкции против Турции 

"Каждый раз, к сожалению, происходят новые провокации, поэтому это в руках Турции. Если до декабря не будет позитивных сигналов из Турции, если будут дальнейшие провокации, как визит Эрдогана на Северный Кипр, то будут очень сложные дискуссии (на саммите лидеров ЕС в декабре)", — заявил Маас перед совещанием глав МИД ЕС в формате видеоконференции.