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Лидеры ЕС могут обсудить санкции против Турции 

РИА Новости 58 минут назад
Лидеры ЕС могут обсудить санкции против Турции
Фото: РИА Новости
Глава МИД ФРГ Хайко Маас допустил, что лидеры стран ЕС на саммите в декабре могут обсудить санкции против Анкары за ее действия в Восточном Средиземноморье.

"Каждый раз, к сожалению, происходят новые провокации, поэтому это в руках Турции. Если до декабря не будет позитивных сигналов из Турции, если будут дальнейшие провокации, как визит Эрдогана на Северный Кипр, то будут очень сложные дискуссии (на саммите лидеров ЕС в декабре)", — заявил Маас перед совещанием глав МИД ЕС в формате видеоконференции.

Пока, по его словам, попытки урегулирования конфликта между Турцией и Грецией с Кипром не привели к результатам, на которые рассчитывают в Европе. Отвечая на вопрос, возможны ли санкции против Анкары, министр подчеркнул, что в ЕС поднимали этот вопрос и ранее. Маас не назвал конкретные страны, но намекнул на Кипр и Грецию, которые в текущем году ставили этот вопрос в рамках европейских дискуссий. "Если не будет улучшений в отношении Турции, то я исхожу из того, что тема (санкций) вновь будет играть роль на совете ЕС в декабре", — заявил Маас.
Президент Турции 15 ноября посетил Северный Кипр, а именно — недавно открытый для посещения квартал Вароша в Фамагусте. Греция и Республика Кипр считают такой шаг "беспрецедентной провокацией". Туристический квартал был закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
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В мире , МИД , ЕС , Совбез ООН , Анкара , Греция , Кипр , Турция
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