Евросоюз может распасться

Поведение стран Запада ведет к распаду Европейского союза, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.
Ранее Венгрия заявила о том, что накладывает вето на бюджет ЕС 2021-2027 годов, а так же на дополнительный фонд, предназначенный на преодоление последствий эпидемии коронавируса. О таком же намерении заявила Польша. Действия Венгрии нашли поддержку Словении. Это связано с тем, что в бюджет ЕС водится механизм, который связывает выделение финансирования ЕС с верховенством закона в отдельных странах.
"Мы по правде боремся не только за соблюдение трактатов, за соблюдение правил и партнерских отношений, но в перспективе мы боремся за то, чтобы Евросоюз далее существовал не под угрозой. Потому, что такой способ действий, как предлагают сегодня некоторые страны, к сожалению и некоторые наши соседи на Западе, приведет раньше или позже к распаду Евросоюза", — сказал Дворчик.
"Евросоюз был создан много лет назад как союз стран, которые относились друг к другу по-партнерски, которые должны были функционировать и функционировали много лет по честным правилам. Сегодня же часть стран пробуют это изменить, пробует навязать свою волю, нарушая трактаты", — добавил он.
"Сегодня дело касается Польши и Венгрии, но в перспективе можно сказать, что это способ действий, который может угрожать всему Евросоюзу", — заявил глава канцелярии.