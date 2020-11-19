Евросоюз может распасться

"Мы по правде боремся не только за соблюдение трактатов, за соблюдение правил и партнерских отношений, но в перспективе мы боремся за то, чтобы Евросоюз далее существовал не под угрозой. Потому, что такой способ действий, как предлагают сегодня некоторые страны, к сожалению и некоторые наши соседи на Западе, приведет раньше или позже к распаду Евросоюза", — сказал Дворчик.