Нетаньяху поблагодарил Трампа за признание Голан

"Альянс Израиля и США достиг небывалых высот, благодаря президенту Трампу США признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли посольство в этот город, благодаря президенту Трампу США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, благодаря президенту Трампу США вышли из опасной сделки по иранскому атому, а также наложили жесткие санкции на иранский режим", — заявил премьер в ходе совместного выступления в Иерусалиме с госсекретарем США Майклом Помпео, которое транслировала израильская правительственная пресс-служба.

"Благодаря президенту Трампу США выдвинули первый реалистичный мирный план для израильтян и палестинцев, благодаря президенту Трампу Израиль смог заключить мир с тремя странами: ОАЭ, Бахрейном и Суданом. Израиль глубоко благодарен за все, что сделал президент Трамп вместе с вами и вашей командой", — сказал Нетаньяху, обращаясь к Помпео. Он подчеркнул, что "у США нет друга лучшего, чем Израиль", добавив, что и администрация Трампа усиленно работала, "чтобы доказать, что и у Израиля нет в мире лучшего друга, чем США".

Госсекретарь прибыл в Израиль в среду с двухдневным визитом. 18 ноября он принял участие в трехсторонней встрече с участием израильского премьера и министра иностранных дел Бахрейна Абдель Латифа бен Рашида аз-Зайяни, прибывшего в тот же день с первым официальным визитом в еврейское государство. Во время совместного выступления с Нетаньяху в четверг в Иерусалиме Помпео заявил, что намерен 19 ноября стать первым госсекретарем США, который посетит аннексированные Израилем и признанные нынешней администрацией израильскими Голанские высоты.