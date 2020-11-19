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Украинских военных заставят учить английский ради НАТО 

Артём Кульша 1 час назад
Украинских военных заставят учить английский ради НАТО
Фото: ТАСС
Сержанты и офицеры Вооруженных сил Украины будут обязаны знать английский язык. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства обороны.
Вчера там рассказали, что руководство Минобороны поставило задачу ускорить имплементацию стандартов НАТО в сфере военного образования и науки и с этой целью издало приказ о разработке новых основных документов по трансформации образовательной деятельности при подготовке офицерского состава тактического уровня и сержантского состава, а именно о введении единой учебной программы «Иностранный язык» в высших военных учебных заведениях и об обязательном определении уровня владения английским языком поступающими на курсы подготовки офицерского состава.

«Кроме того, осуществляется реализация проекта поставок правительством США новых языковых лабораторий, учебных материалов и пособий», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что изучение английского языка личным составом является неотъемлемой составляющей внедрения в украинской армии новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах, и одним из главных аспектов достижения совместимости со структурами НАТО, а его знание откроет перед военнослужащими широкие возможности для обучения за рубежом и участия в международных миссиях.
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В мире , Министерство обороны , НАТО
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