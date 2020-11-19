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Лех Валенса заявил, что человечество может уничтожить жизнь на Земле 

ИА Regnum 1 час назад
Валенса предрек апокалипсис
Фото: РИА Новости
В случае если человечество не сможет достичь компромисса, оно уничтожит жизнь на планете Земля. Об этом 19 ноября заявил бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии и один из наиболее известных польских политиков Лех Валенса в интервью РИА Новости.

«Мы или достигнем компромисса и сможем противостоять вызовам, или не сможем и уничтожим жизнь на планете», — сказал он.

Кроме того, Валенса указал, что «кто-то говорил», что на планете Земля уже четырежды была ситуация, когда человечество доходило до момента, когда не могло договориться, в результате чего мир разрушался и несколько тысяч лет на планете отсутствовала жизнь.

«Через какое-то время появляются Адам и Ева, и все строится заново. А потом мы снова доходим до того самого момента и снова все разрушаем. Может и так», — добавил экс-президент Польши.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший польский президент Лех Валенса заявил, что пандемия коронавирусной инфекции — это только предупреждение человечеству о том, что следующую эпидемию оно может не пережить.
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В мире , Патриарх Кирилл , РИА Новости
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