Валенса предрек апокалипсис

В случае если человечество не сможет достичь компромисса, оно уничтожит жизнь на планете Земля. Об этом 19 ноября заявил бывший президент Польши , лауреат Нобелевской премии и один из наиболее известных польских политиков Лех Валенса в интервью РИА Новости.

«Мы или достигнем компромисса и сможем противостоять вызовам, или не сможем и уничтожим жизнь на планете», — сказал он.

Кроме того, Валенса указал, что «кто-то говорил», что на планете Земля уже четырежды была ситуация, когда человечество доходило до момента, когда не могло договориться, в результате чего мир разрушался и несколько тысяч лет на планете отсутствовала жизнь.

«Через какое-то время появляются Адам и Ева, и все строится заново. А потом мы снова доходим до того самого момента и снова все разрушаем. Может и так», — добавил экс-президент Польши.