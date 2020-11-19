Евросоюз решил ужесточить санкции против Белоруссии 

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорились ввести новые санкции в отношении Белоруссии . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

По информации агентства, решение от ужесточении ограничений было принято в ходе видеоконференции. Планируется, что новые санкции против Белоруссии вступят в силу в ближайшие недели.

Отмечается, что они могут затронуть не только высокопоставленных официальных лиц, но и субъекты, которые финансируют президента страны Александра Лукашенко

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Европейский союз наложить экономические санкции «на бизнесы, связанные с Лукашенко и приближенными к нему олигархами».

17 ноября сообщалось, что Белоруссия расширит санкционные списки в отношении Канады и каждой из стран Евросоюза в качестве зеркального ответа.

6 ноября ЕС ввел санкции непосредственно против Лукашенко и еще 14 белорусских официальных лиц. Их активы заморожены, въезд в Евросоюз им запретили. В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Тогда Лукашенко не попал в санкционный список.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.