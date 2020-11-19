Китай пригрозил оставить «без глаз» ряд стран

Дела Гонконга являются исключительно внутренним делом Китая , а страны альянса "Пять глаз" рискуют остаться слепыми, если осмелятся угрожать суверенитету и безопасности КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь

Ранее главы МИД Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Канады и госсекретарь США призвали власти Китая пересмотреть свою политику по дисквалификации законодателей Гонконга, говорится в совместном заявлении. Пять стран являются членами разведывательного альянса "Пять глаз" для обмена развединформацией и координации действий.

"Независимо от того, пять у них глаз или десять, если они осмелятся нанести ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, пусть будут осторожны, чтобы их глаза не ослепли", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что "Китай выражает сильное недовольство и решительно выступает против грубых нарушений международного права и основных норм международных отношений соответствующими странами, а также против их безответственных замечаний по вопросу Гонконга, который являются внутренним делом Китая".

Дипломат заявил, что ПК ВСНП принимает решения о квалификации членов Законодательного собрания Гонконга согласно соответствующим положениям конституции, Основного закона Гонконга и закона о национальной безопасности Гонконга. По его словам, это необходимо для поддержания и совершенствования принципа "одна страна, две системы", для обеспечения верховенства права и конституционного порядка в Гонконге, "это рационально, соответствует конституции и закону".