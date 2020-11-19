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Reuters: Канада может пожертвовать свою часть вакцин от коронавируса бедным странам 

ТАСС 59 минут назад
Канада может отдать часть вакцин бедным странам
Фото: ТАСС
Канадские власти ведут переговоры о пожертвовании бедным странам части вакцины от нового коронавируса, которая зарезервирована для жителей Канады. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.
По данным его источников, передача вакцины может быть осуществлена через международный фонд COVAX Facility, который является мировой площадкой по покупке вакцины.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что вакцина от коронавируса должна быть быстро и справедливо распространена по всем странам мира.
Канадское правительство ранее заключило контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку вакцины от нового коронавируса. Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины. По условиям контрактов, Канада получит их сразу же после того, как данные компании запустят свои вакцины в производство, при этом вакцинация населения будет проводиться бесплатно.
С начала пандемии в Канаде заразились 311 тыс. человек, 11 тыс. из них умерли, 248 тыс. — выздоровели.
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Комментарии 1
В мире , Джастин Трюдо , Pfizer , Johnson & Johnson , Reuters , Канада
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