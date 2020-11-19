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Опубликовано видео с лучшими спецслужбами мира 

Вадим Дроздов 30 минут назад
Спецслужба — структура или деятельность, структурированная в соответствии со специальными требованиями. Часто под этим термином понимают одну из специализаций спецслужб, подразумевающую исключительно разведывательные действия.
На данный момент в пятерку лучших спецслужб мира входят МОССАД (Национальная спецслужба Израиля), ФСБ Российской Федерации (Служба национальной безопасности России — преемник КГБ), Ми-6 (Секретная разведывательная служба Великобритании), ЦРУ (Центральное разведывательное управление США) и Пакистанская межведомственная разведка, которая является лучшей спецслужбой в мире и самой крупной по количеству сотрудников. Рейтинг составлен авторами канала FacTop TV и является субъективной точкой зрения.
В мире , Видео , ФСБ , ЦРУ
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