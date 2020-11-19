Пациент с COVID отдал свой кислород сыну и умер

На Украине больной COVID-19 мужчина пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына и умер. О трагедии сообщила в Facebook волонтер Дана Яровая.
Она сообщила, что в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19. В итоге тяжелобольным дают дышать кислородом по 15 минут в день.
Продолжают ли давать сыну умершего "отцовский паек" на кислород, неизвестно, добавила Яровая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии на Украине выявили 535 857 заболевших (из них 10681 за минувшие сутки), выздоровели — 241 444 человека, зафиксировано летальных случаев — 9603.