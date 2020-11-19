Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пациент с COVID-19 отдал свой лимит кислорода сыну и умер 

РИА Новости 55 минут назад
Пациент с COVID отдал свой кислород сыну и умер
Фото: РИА Новости
На Украине больной COVID-19 мужчина пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына и умер. О трагедии сообщила в Facebook волонтер Дана Яровая.
Она сообщила, что в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19. В итоге тяжелобольным дают дышать кислородом по 15 минут в день.
Продолжают ли давать сыну умершего "отцовский паек" на кислород, неизвестно, добавила Яровая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии на Украине выявили 535 857 заболевших (из них 10681 за минувшие сутки), выздоровели — 241 444 человека, зафиксировано летальных случаев — 9603.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Последние новости
Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией Сколько на самом деле нужно спать, чтобы дольше жить Сколько на самом деле нужно спать, чтобы дольше жить
В мире , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подробности ареста Михаила Меня попали на видео
02:01
Подробности ареста Михаила Меня попали на видео
Политика
Опубликовано видео с лучшими спецслужбами мира
03:37
Опубликовано видео с лучшими спецслужбами мира
В мире
Сочинцы спасли малыша и попали на видео
00:44
Сочинцы спасли малыша и попали на видео
Происшествия
Появилось видео соглашения газификации Подмосковья
02:05
Появилось видео соглашения газификации Подмосковья
Общество
Видео тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
03:35
Видео тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
Армия
Появилось видео стыковки Crew Dragon-1 с МКС
02:56
Появилось видео стыковки Crew Dragon-1 с МКС
Наука и техника
Видео мнения Вассермана о выборах президента США
03:28
Видео мнения Вассермана о выборах президента США
Политика
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
01:26
Стас Барецкий устроил разборки на месте ДТП и попал на видео
Общество Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
00:29
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
00:43
Опубликовано видео последствий взрыва в Коммунарке
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение