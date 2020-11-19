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Британия создаст спецслужбы по космосу и киберпространству 

News.ru 27 минут назад
Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон 19 ноября должен объявить в парламенте о создании новых спецслужб. Новыми структурами станут национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и «космическое командование».
Они создаются для укрепления обороноспособности страны. На данные цели правительство выделит военным дополнительно 16,5 млрд фунтов стерлингов, поскольку инвестиции должны сделать Британию глобальным лидером в киберпространстве и космосе, сообщает РИА Новости.
Я принял это решение в разгар пандемии, потому что защита государства является первостепенной задачей. Это наш шанс… Преобразовать наши вооружённые силы, укрепить влияние в мире, объединиться и поднять страну на новый уровень, использовать новые технологии, а также защитить наших граждан и образ жизни, — приводит агентство выдержки из речи Джонсона, с которой он выступит в парламенте.
Также отмечается, что новое «космическое командование» должно в 2022 году запустить первую британскую ракету.
Ранее NEWS.ru сообщал, что центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом создадут в РФ согласно национальному проекту «Цифровая экономика». Об этом заявил руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев. Он отметил, что для борьбы с угрозами в киберпространстве Минцифры начинает независимо тестировать все государственные информационные системы на наличие «брешей» в их безопасности.
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В мире , Видео , Максут Шадаев , Борис Джонсон , РИА Новости , Великобритания
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