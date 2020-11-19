Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон 19 ноября должен объявить в парламенте о создании новых спецслужб. Новыми структурами станут национальные силы кибербезопасности, агентство по искусственному интеллекту и «космическое командование».

Они создаются для укрепления обороноспособности страны. На данные цели правительство выделит военным дополнительно 16,5 млрд фунтов стерлингов, поскольку инвестиции должны сделать Британию глобальным лидером в киберпространстве и космосе, сообщает РИА Новости.

Я принял это решение в разгар пандемии, потому что защита государства является первостепенной задачей. Это наш шанс… Преобразовать наши вооружённые силы, укрепить влияние в мире, объединиться и поднять страну на новый уровень, использовать новые технологии, а также защитить наших граждан и образ жизни, — приводит агентство выдержки из речи Джонсона, с которой он выступит в парламенте.

Также отмечается, что новое «космическое командование» должно в 2022 году запустить первую британскую ракету.