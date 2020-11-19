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США и Мексика продлили запрет на пересечение общей границы 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
США и Мексика отказались открывать границы
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Мексики предложило Соединенным Штатам продлить запрет на пересечение общей сухопутной границы на 30 дней. Сообщение об этом опубликовано в Twitter мексиканского МИД.
Отмечается, что данное решение было принято после анализа распространения коронавируса в обеих странах. США и Мексика будут координировать в приграничных регионах санитарные меры, которые продлятся до 21 декабря 2020 года включительно, пишет РИА Новости.
Запрет не распространяется на поставки продуктов питания, топлива, лекарств и ряда других необходимых товаров. Также допускаются поездки в медицинских, образовательных, правительственных целях и чрезвычайные визиты.
Ранее сообщалось, что суточная смертность от коронавируса достигла в США полугодичного максимума. По данным Университета Джонса Хопкинса, 18 ноября в США жертвами COVID-19 стали 1 707 человек. Это наиболее высокие данные, начиная с 14 мая текущего года. Предыдущий антирекорд был установлен в середине апреля, когда за сутки скончались более 2,6 тысячи американцев.
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Комментарии
В мире , Ситуация в мире , МИД , РИА Новости , Северный , США
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