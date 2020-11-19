США и Мексика отказались открывать границы

Министерство иностранных дел Мексики предложило Соединенным Штатам продлить запрет на пересечение общей сухопутной границы на 30 дней. Сообщение об этом опубликовано в Twitter мексиканского МИД

Отмечается, что данное решение было принято после анализа распространения коронавируса в обеих странах. США и Мексика будут координировать в приграничных регионах санитарные меры, которые продлятся до 21 декабря 2020 года включительно, пишет РИА Новости

Запрет не распространяется на поставки продуктов питания, топлива, лекарств и ряда других необходимых товаров. Также допускаются поездки в медицинских, образовательных, правительственных целях и чрезвычайные визиты.