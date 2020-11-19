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Члены команды Трампа решили помочь Байдену с передачей власти 

Lenta.ru и ещё 2 33 минуты назад
Члены команды Трампа решили помочь Байдену
Фото: Reuters
Ряд бывших и нынешних членов команды президента США Дональда Трампа решил помочь кандидату от Демократической партии Джо Байдену, который считается новым избранным главой государства, с передачей власти. Об этом сообщает CNN.
Сотрудники администрации Трампа начали устанавливать контакты с переходной командой Байдена, чтобы помочь ее членам понять, с какими проблемами они могут столкнуться при принятии государственных дел. Отмечается, что сотрудники администрации действующего президента рассматривают подобный шаг как исполнение долга перед страной.
Ранее глава Минздрава США Алекс Азар отказался работать с Джо Байденом и его командой до окончательных результатов выборов. Как пояснил Азар, сотрудничество будет возможно только после того, как победу Байдена признает Управление общих служб США (GSA).
7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.
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Комментарии
В мире , США , Масочный режим , Алекс Азар , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Минздрав РФ , Демократическая партия США
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