Члены команды Трампа решили помочь Байдену

Сотрудники администрации Трампа начали устанавливать контакты с переходной командой Байдена, чтобы помочь ее членам понять, с какими проблемами они могут столкнуться при принятии государственных дел. Отмечается, что сотрудники администрации действующего президента рассматривают подобный шаг как исполнение долга перед страной.

Ранее глава Минздрава США Алекс Азар отказался работать с Джо Байденом и его командой до окончательных результатов выборов. Как пояснил Азар, сотрудничество будет возможно только после того, как победу Байдена признает Управление общих служб США (GSA).

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.