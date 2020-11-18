В Берлине разгорелись протесты

В Берлине полиция задержала 190 человек в ходе столкновений с протестующими против новых ограничений, введенных властями на фоне усиления волны пандемии коронавируса COVID-19. Протестующие попытались прорваться к парламенту, силовики применили силу, использовали водометы и перцовые баллончики. В итоге в стычках пострадали девять полицейских.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Берлинская полиция задержала 190 человек в ходе столкновений с протестующими против новых ограничений, введенных властями на фоне усиления волны пандемии коронавируса COVID-19.

Всего в центре немецкой столицы около здания парламента днем 18 ноября собралось несколько тысяч человек, они стучали сковородами, свистели и пели государственный гимн.

Правоохранители же призывали расходиться митингующих, которые демонстративно не надели маски и не дистанцировались.

Вскоре протестующие попытались прорваться к парламенту, где как раз обсуждали введение новых ограничительных мер. Полиция применила силу, использовааи водометы и перцовые баллончики.

Демонстранты в ответ бросали фейерверки, осветительные ракеты и другие предметы. В итоге в стычках пострадали девять полицейских.

«Все конституционные органы сегодня могут работать без ограничений. Демократическое правовое государство живо, и полиция является его надежным щитом», — заявил федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

Нижняя и верхняя палаты немецкого парламента приняли изменения в действующий закон Германии о защите от пандемии, предусматривающий новые ограничения в социальных контактах, в употреблении алкоголя в общественных местах, закрытие магазинов и отмену спортивных мероприятий.

В среду, 18 ноября, в Германии был зарегистрирован 17 561 новый случай коронавируса, в результате чего общее число случаев заражения достигло 833 307.

Ежедневное количество случаев снизилось, но уровень заражения по-прежнему намного выше, чем правительство считает приемлемым, передает ABC.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас позднее резко отреагировал на обвинения некоторых протестующих в том, что ограничительные меры сродни «Закону о полномочиях» 1933 года, который позволил нацистам принимать законы без одобрения парламента.

«Каждый, естественно, имеет право критиковать меры, наша демократия процветает благодаря обмену разными мнениями. Но тот, кто упоминает тут холокост, ничего не извлек из нашей истории», — добавил дипломат.

В начале нынешнего месяца премьер-министр Испании Педро Санчес назвал «насильственным и иррациональным поведением» прошедших по всей стране протестов.

Многие испанцы тогда вышли на улицы своих городов, чтобы высказать недовольство мерами правительства по борьбе с распространением коронавируса.

Испания стала первой страной в Евросоюзе , в которой с начала пандемии зарегистрировали больше 1 млн зараженных коронавирусом. Об этом 21 октября сообщила газета El Pais.

С 25 октября в стране действует режим повышенной готовности — объявлен комендантский час после 23:00 и запрет на сбор более шести человек.

Единственный район, на который не распространяется комендантский час — Канарские острова. Там эпидемиологическая ситуация позволяет обойтись без чрезвычайных мер, заявлял Санчес.

А 29 октября с подачи премьер-министра нижняя палата парламента Испании одобрила продление режима чрезвычайного положения (ЧП) сразу на полгода. После этого многие граждане вышли на улицы своих городов, несмотря на ограничения.

Митинги прошли также в Барселоне, Малаге, Витории, Валенсии, Сантандере и Бургосе. Некоторые протестующие поджигали мусорные баки и автомобили, крушили витрины и перекрывали улицы баррикадами. Местные СМИ, ссылаясь на рассказы очевидцев, сообщали о грабежах магазинов.

В Барселоне по итогам протестов задержаны 14 человек. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 30 человек, из которых 20 — сотрудники полиции.

В Лороньо в результате стычек с манифестантами пострадали семь полицейских, шестеро были задержаны. К протестующим здесь присоединились и представители туристического бизнеса, недовольные новыми ограничениями.

Также о введении карантина объявил и президент Франции Эммануэль Макрон . Ограничения продлятся как минимум до 1 декабря и будут пересматриваться каждые две недели.

С 30 октября французам разрешено выходить из дома только для получения медицинской помощи, для покупки товаров первой необходимости или для прогулки рядом с домом. Работодатели переводят своих сотрудников на удаленную работу.