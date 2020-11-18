ВОЗ забила тревогу из-за неверного лечения COVID 

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Исследование, проведенное специалистами ВОЗ в девяти странах Европейского региона, показало, что использование антибиотиков росло пропорционально числу новых выявленных случаев заболевания.

При этом 79-96% людей, принимавших антибиотики, не болели COVID-19, но пили лекарства, чтобы избежать заражения коронавирусом.

ВОЗ констатирует, что антибиотики прописывали 75 процентам болевших COVID-19, тогда как действительно в них нуждались лишь 15% пациентов из-за сопутствующих бактериальных инфекций.

В организации предупредили, что третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины скоро перестанет быть эффективным из-за попыток лечить вирус антибактериальными препаратами.

Ранее, как писал «Рамблер», в Великобритании предложили способ сократить риск заражения коронавирусом на 70%. Ученые считают, что для этого необходимо всего лишь держать окна приоткрытыми и проветривать помещение по 10-15 минут.