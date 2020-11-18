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ВОЗ забила тревогу из-за неверного лечения COVID 

Вероника Полынина 1 час назад
ВОЗ забила тревогу из-за неверного лечения COVID
Фото: ТАСС
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла от лечения коронавируса антибиотиками, передает РИА «Новости».
Исследование, проведенное специалистами ВОЗ в девяти странах Европейского региона, показало, что использование антибиотиков росло пропорционально числу новых выявленных случаев заболевания.
При этом 79-96% людей, принимавших антибиотики, не болели COVID-19, но пили лекарства, чтобы избежать заражения коронавирусом.
ВОЗ констатирует, что антибиотики прописывали 75 процентам болевших COVID-19, тогда как действительно в них нуждались лишь 15% пациентов из-за сопутствующих бактериальных инфекций.
В организации предупредили, что третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины скоро перестанет быть эффективным из-за попыток лечить вирус антибактериальными препаратами.
Ранее, как писал «Рамблер», в Великобритании предложили способ сократить риск заражения коронавирусом на 70%. Ученые считают, что для этого необходимо всего лишь держать окна приоткрытыми и проветривать помещение по 10-15 минут.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости
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