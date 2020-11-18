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Трамп останется на День благодарения в Белом доме 

Мир24 и ещё 1 18 часов назад
Трамп останется на День благодарения в Белом доме
Фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп проведет День благодарения (26 ноября) в Белом доме. Он отменил поездку в поместье во Флориде, сообщает argumenti.ru.
В частности, как пояснила пресс-секретарь жены Трампа Меланьи Стефани Гришам, у президента большая загруженность работой. Хотя до этого Трамп планировал провести 26 ноября в поместье в Мар-а-Лаго.
Ранее сообщалось, что очного саммита «Большой семерки» в 2020 году не будет. Президент США Трамп до сих пор не принял окончательного решения по этому вопросу.
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