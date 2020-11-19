Раскрыты планы Трампа насчет саммита G7

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить саммит G7. Источники в дипломатических кругах раскрыли планы главы государства в беседе с Reuters

Приближенные к президенту лица отмечают, что администрация Трампа не занималась ни вопросом даты возможной встречи лидеров стран G7, ни повесткой подобного мероприятия. Тем не менее отмечается, что проведение встречи в онлайн-формате все еще является возможным, хотя работа над совместным заявлением также не велась.

Ранее Палата представителей приняла законопроект, который направлен на то, чтобы не допустить восстановления формата G8 и участия России во встречах G7. В частности, для властей США предусматривается запрет на поддержку или содействие в этом российской стороне.

Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран. Против такого решения выступили страны Евросоюза и Канада.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. Однако после референдума на полуострове страны-участницы решили отказаться от формата «восьмерки».