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Раскрыты планы Трампа насчет проведения саммита G7 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Раскрыты планы Трампа насчет саммита G7
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп не планирует проводить саммит G7. Источники в дипломатических кругах раскрыли планы главы государства в беседе с Reuters.
Приближенные к президенту лица отмечают, что администрация Трампа не занималась ни вопросом даты возможной встречи лидеров стран G7, ни повесткой подобного мероприятия. Тем не менее отмечается, что проведение встречи в онлайн-формате все еще является возможным, хотя работа над совместным заявлением также не велась.
Ранее Палата представителей приняла законопроект, который направлен на то, чтобы не допустить восстановления формата G8 и участия России во встречах G7. В частности, для властей США предусматривается запрет на поддержку или содействие в этом российской стороне.
Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран. Против такого решения выступили страны Евросоюза и Канада.
Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. Однако после референдума на полуострове страны-участницы решили отказаться от формата «восьмерки».
7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.
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Комментарии 1
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ЕС , Демократическая партия США , Reuters
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