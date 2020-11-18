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Спецназовец США признался в работе на российскую разведку 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Спецназовец США признался в работе на разведку РФ
Фото: Alexandria Sherrif's Office
Экс-спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс заявил, что якобы сотрудничал с российской разведкой, об этом сообщил Минюст США.

«Бывший «зеленый берет» Сухопутных сил признал сегодня вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединенных Штатов», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Напомним, офицер признался в сотрудничестве с российскими спецслужбами еще в 2019 году, он объяснял свой поступок мессианским видением своей роли.
Из судебных материалов следует, что 45-летний Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб.
Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.
22 августа Деббинса арестовали в США по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб с целью передачи им «информации, касающейся вопросов национальной обороны».
Американский Минюст считает, что Деббинс работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске. Российская разведка дала ему кодовое имя «Икар Лесников».
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В мире , Политика , ФСБ , ГРУ , Минюст РФ , Министерство юстиции США , РИА Новости , США , Челябинск , Челябинская Область
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