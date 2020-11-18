В Ереване начался митинг против Пашиняна

"Пашинян должен уйти, так как при его несерьезном правлении мы не сможем поменять ситуацию, наша страна не сможет выпрямить спину", — заявил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

В акции участвуют в том числе лидеры оппозиции, которых в среду вызвали в Специальную следственную службу для предъявления обвинений по статье "Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка". Максимальная санкция по ней предусматривает арест на два месяца.

После подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе с прошлой недели в Ереване проходят протестные акции. Среди требований митингующих — отставка премьер-министра страны, создание временного правительства и проведение досрочных выборов

Соглашение по Карабаху

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.