Никаких уступок Донбассу: децентрализация на Украине

На Украине приняли закон о децентрализации, который делает на шаг ближе завершение амбициозной шестилетней реформы. Документ должен закрыть спорные моменты, возникшие в результате изменения административно-территориального разделения и помочь передаче полномочий и финансов органам местного самоуправления. При этом изначально децентрализация увязывалась с урегулированием конфликта в Донбассе, однако согласно экспертной оценке, перспектив на этом направлении пока нет.

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о создании и реорганизации районных государственных администраций и передаче имущества в связи с образованием и ликвидацией районов.

Инициатива помогает реализовать часть изменений в рамках реформы о децентрализации, которая стартовала на Украине еще шесть лет назад и изначально должна была способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

По сути, децентрализация — это передача полномочий и финансов от государственной власти органам местного самоуправления.

Принятый законопроект вводит правовые механизмы для полноценной работы местного самоуправления, а именно регулирует вопросы правопреемства коммунального и государственного имущества, бюджетных ресурсов, прав и обязательств.

Согласно документу, теперь на Украине разрешается создание районных государственных администраций, что реализует последние изменения в административно-территориальном устройстве страны. Количество районов сократилось с 490 до 136, также было образовано 1469 территориальных общин, которые в одном административном центре объединяют села, поселки и небольшие города.

Кроме того, закон регулирует завершение полномочий и правопреемство органов местного самоуправления и нормирует вопрос назначения выборов старост в утвержденных правительством территориальных общинах.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии