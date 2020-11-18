Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна 

РИА Новости 45 минут назад
В Ереване начался митинг за отставку Пашиняна
Фото: РИА Новости
Массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался на площади Свободы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
В митинге участвуют в том числе те лидеры оппозиции, которые были вызваны в среду в Специальную следственную службу для предъявления обвинения по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка".

"Пашинян должен уйти, так как при его несерьезном правлении мы не сможем поменять ситуацию, наша страна не сможет выпрямить спину", — заявил в ходе акции представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Последние новости
Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией Сколько на самом деле нужно спать, чтобы дольше жить Сколько на самом деле нужно спать, чтобы дольше жить
Комментарии 3
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
00:38
Путин закашлялся на совещании по COVID и попал на видео
Новости Москвы Политика
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
00:08
Экстремал c горящей спиной прыгнул с моста и попал на видео
Происшествия
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
00:25
Пассажир забрался на стенд на станции и попал на видео
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
00:22
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение