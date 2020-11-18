В Ереване начался митинг за отставку Пашиняна

Массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался на площади Свободы в Ереване , передает корреспондент РИА Новости.

В митинге участвуют в том числе те лидеры оппозиции, которые были вызваны в среду в Специальную следственную службу для предъявления обвинения по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка".

"Пашинян должен уйти, так как при его несерьезном правлении мы не сможем поменять ситуацию, наша страна не сможет выпрямить спину", — заявил в ходе акции представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.