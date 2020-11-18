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Китай столкнулся с новой проблемой из-за COVID 

Прайм 56 минут назад
Китай, где год назад был впервые диагностирован случай заражения человека COVID-19, столкнулся с новой проблемой: теперь этот вирус в страну импортируется.
Как пишет агентство Reuters, в Китае были случаи, когда коронавирусная инфекция обнаруживалась на упаковках продуктов из 20 стран.
Отмечается, что страны-поставщики в ответ на претензии призвали Пекин прекратить "агрессивное тестирование" и указали, что Китай не предоставил никаких доказательств этим фактам.
В Поднебесной считают, что среди продуктов, в "зараженных" упаковках в страну ввозились:
  • свинина из Германии,
  • говядина из Бразилии,
  • рыба из Индии.
Поставщики в свою очередь заявили, что такие бездоказательные обвинения со стороны страны-покупателя нанесли ущерб репутации и торговле производителей.
Как сообщил изданию один из собеседников, на министерской встрече Всемирной торговой организации (ВТО), которая проходила 5-6 ноября, представители Канады такие заявления со стороны Пекина назвали "неоправданными торговыми ограничениями". Научного обоснования таким обвинениям нет, согласились в ходе обсуждения представители ряда других стран: Австралии, Бразилии, Мексики, Великобритании, США и других.
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В мире , Видео , ВТО , Reuters
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