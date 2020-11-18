Китай столкнулся с новой проблемой из-за COVID 

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Китай , где год назад был впервые диагностирован случай заражения человека COVID-19, столкнулся с новой проблемой: теперь этот вирус в страну импортируется.

Как пишет агентство Reuters, в Китае были случаи, когда коронавирусная инфекция обнаруживалась на упаковках продуктов из 20 стран.

Отмечается, что страны-поставщики в ответ на претензии призвали Пекин прекратить "агрессивное тестирование" и указали, что Китай не предоставил никаких доказательств этим фактам.

свинина из Германии,

говядина из Бразилии,

рыба из Индии. В Поднебесной считают, что среди продуктов, в "зараженных" упаковках в страну ввозились:

Поставщики в свою очередь заявили, что такие бездоказательные обвинения со стороны страны-покупателя нанесли ущерб репутации и торговле производителей.