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Пресс-секретарь Зеленского рассказала о его состоянии здоровья 

RT на русском 56 минут назад
Пресс-секретарь рассказала о состоянии Зеленского
Фото: Reuters
Состояние больного COVID-19 президента Украины Владимира Зеленского улучшается. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит селекторные совещания и международные телефонные звонки», — приводит УНИАН её слова.

По словам Мендель, на этой неделе запланированы мероприятия с участием Зеленского в онлайн-режиме.
Она отметила также, что восстанавливается руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
14 ноября Зеленский рассказал, что чувствует себя «достаточно хорошо».
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