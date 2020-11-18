Назначен новый глава МИД Армении

Все новости на карте

"Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Ару Айвазяна министром иностранных дел", — отмечается в сообщении президентской пресс-службы

Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие