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Красный Крест сообщил о гуманитарном кризисе в Эфиопии 

RT на русском 1 час назад
В Эфиопии начался гуманитарный кризис
Фото: Reuters
Международный комитет Красного Креста (МККК) оценил ситуацию в Эфиопии в связи с боями в регионе Тыграй на севере страны как крайне тяжёлый гуманитарный кризис.

«По мере продолжения боёв мы видим разворачивающийся катастрофический гуманитарный кризис — не только в Эфиопии, но и за её границами», — приводит ТАСС слова главы делегации МККК в Аддис-Абебе Кати Сорин.

Она отметила, что «тысячи людей переходят границу с Суданом, стремясь к безопасности, огромное число людей покинули свои дома, став перемещенными лицами внутри Эфиопии».
В МККК выразили обеспокоенность в связи с тремя нападениями на машины скорой помощи общества Красного Креста Эфиопии.
Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) напал 3 ноября на военные объекты в городе Мэкэле, были убиты несколько военнослужащих, а также захватили склады.
4 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе и ответа НФОТ.
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Комментарии
В мире , Международный комитет Красного Креста , ИТАР-ТАСС , Судан , Эфиопия
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