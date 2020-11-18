На Украине придумали способ победить Россию 

Иски в международные суды и налаживание сотрудничества с другими странами помогут Украине победить Россию . Об этом сообщает Euromaidan Press.

Некоторое время назад организаторы Львовского форума по безопасности собрали международную группу экспертов и предложили им смоделировать возможные сценарии развития конфликта в Донбассе и составить отчет по результатам работы.

В нем сказано, что стремление к мировому лидерству подталкивает российский политический класс к войне с Украиной, Украина заинтересована в сохранении своего суверенитета, а Европейский союз — в скорейшем прекращении войны и возобновлении хороших торговых отношений с Россией.

Это сказывается на минском процессе, так как реализация соглашения означает потерю Украиной суверенитета, а само соглашение возлагает полную ответственность за разрешение конфликта на Украину.

Эксперты считают, что для победы над Россией Украина должна добиться признания своими западными союзниками России стороной конфликта, для чего ей следует собирать доказательства вооруженной агрессии России, подавать иски в международные суды и налаживать сотрудничество с другими странами, в том числе с государствами балтийско-черноморского региона, в частности, с Турцией.

Также Украине необходимо разработать собственное стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала, добиваться усиления международных экономических санкций, остающихся наиболее эффективным инструментом сдерживания России, внедрить более жесткие и четкие механизмы преследования политических партий, СМИ, бизнеса и других агентов влияния за поддержку агрессивной политики России в отношении Украины.