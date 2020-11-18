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Эффективность вакцины от Pfizer и Biontech оценена на уровне 95% 

Прайм 1 час назад
Эффективность вакцины от Pfizer и Biontech выросла
Фото: РИА Новости
Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявления компаний.
Окончательный анализ показал эффективность на 5% выше, чем сообщалось на прошлой неделе.
Третья фаза клинических испытаний закончена.
Американский фармацевтический гигант Pfizer представит свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на утверждение регулирующим органам в США "в ближайшие дни", сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявления компаний.
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В мире , Pfizer , телеканал NBC , Москва
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