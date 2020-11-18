СНГ против террористов: уничтожены 22 ячейки боевиков 

На территории стран СНГ за минувший год пресечена деятельность более 20 террористических ячеек, десятки боевиков были нейтрализованы. Многие из них вербовали россиян и граждан других постсоветских стран, переправляя их в лагеря подготовки террористов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
сообщил об уничтожении подпольных отделений международных террористических организаций на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова передает ТАСС.
«Их участники занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ в зарубежные лагеря подготовки боевиков», — отметил он.
По словам секретаря Совбеза, за 2019 год более 110 активных деятелей террористических организаций выдворены из России, более 40 — приговорены к тюремным срокам. Зарубежные партнеры помогали с арестом по российской наводке. Кроме того, почти 1 тыс. иностранных граждан, причастных к терроризму, закрыт въезд в Российскую Федерацию.
Патрушев добавил, что террористы активно используют интернет. Более 31 тыс. их сайтов были заблокированы, а около 3 тыс. экстремистских материалов — удалены. Он также заявил о необходимости обсуждать деструктивное влияние зарубежных стран на пространстве СНГ.
«Нам предстоит выработать совместные подходы в целях обеспечения безопасности на пространстве Содружества с учетом текущих вызовов и угроз», — пояснил секретарь Совбеза РФ.
В конце октября Патрушев сообщил, что органы безопасности и правоохранители смогли предотвратить сразу пять терактов в Центральной России, которые готовились в местах массового скопления людей.
«Благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории [Центрального Федерального] округа предотвращено восемь преступлений», — сказал он.
Год назад Патрушев отмечал, что за пять лет в России более чем в 20 раз снизилась террористическая активность. «Это связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов», — говорил секретарь СБ РФ
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Он также подчеркивал, что Центральный округ особенно привлекателен для нелегальных мигрантов, что создает террористическую опасность.
«В 2018 году в округе ликвидировано 15 каналов незаконной миграции. Заведено 186 коррупционных уголовных дел, связанных с миграцией. Выявлено 29 тыс. преступлений, связанных с незаконной миграцией. Значительная часть преступлений совершается самими мигрантами. Особенно беспокоит их вовлеченность в террористическую деятельность», — уточнил секретарь Совета безопасности.
Патрушев также рассказал, что террористы и экстремисты постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию в центральном регионе РФ.
«Прошу не снижать темпы работы по декриминализации в сфере, а также необходимо усилить контроль по экзамену для мигрантов по русскому языку и основам законодательства РФ», — отметил силовик.
В октябре 2018 года Патрушев сообщил, что в Сибирском Федеральном округе (СФО) растет уровень активности террористов. Об этом он заявил на выездном совещании по вопросам безопасности в СФО в Новосибирске.
«Высока вероятность проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций», — отмечал он.
Объекты, расположенные в СФО, гораздо чаще стали попадать в поле внимания международных террористов. При этом одна из причин роста террористической угрозы — увеличение интенсивности трудовой миграции из стран Закавказья и Центральной Азии, добавил секретарь Совбеза.
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