СНГ против террористов: уничтожены 22 ячейки боевиков 

На территории стран СНГ за минувший год пресечена деятельность более 20 террористических ячеек, десятки боевиков были нейтрализованы. Многие из них вербовали россиян и граждан других постсоветских стран, переправляя их в лагеря подготовки террористов.

«Их участники занимались вербовкой и переправкой граждан России и других стран СНГ в зарубежные лагеря подготовки боевиков», — отметил он.

По словам секретаря Совбеза, за 2019 год более 110 активных деятелей террористических организаций выдворены из России, более 40 — приговорены к тюремным срокам. Зарубежные партнеры помогали с арестом по российской наводке. Кроме того, почти 1 тыс. иностранных граждан, причастных к терроризму, закрыт въезд в Российскую Федерацию.

Патрушев добавил, что террористы активно используют интернет. Более 31 тыс. их сайтов были заблокированы, а около 3 тыс. экстремистских материалов — удалены. Он также заявил о необходимости обсуждать деструктивное влияние зарубежных стран на пространстве СНГ.

«Нам предстоит выработать совместные подходы в целях обеспечения безопасности на пространстве Содружества с учетом текущих вызовов и угроз», — пояснил секретарь Совбеза РФ.

В конце октября Патрушев сообщил, что органы безопасности и правоохранители смогли предотвратить сразу пять терактов в Центральной России, которые готовились в местах массового скопления людей.

«Благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории [Центрального Федерального] округа предотвращено восемь преступлений», — сказал он.

Год назад Патрушев отмечал, что за пять лет в России более чем в 20 раз снизилась террористическая активность. «Это связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов», — говорил секретарь СБ РФ

Он также подчеркивал, что Центральный округ особенно привлекателен для нелегальных мигрантов, что создает террористическую опасность.

«В 2018 году в округе ликвидировано 15 каналов незаконной миграции. Заведено 186 коррупционных уголовных дел, связанных с миграцией. Выявлено 29 тыс. преступлений, связанных с незаконной миграцией. Значительная часть преступлений совершается самими мигрантами. Особенно беспокоит их вовлеченность в террористическую деятельность», — уточнил секретарь Совета безопасности.

Патрушев также рассказал, что террористы и экстремисты постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию в центральном регионе РФ.

«Прошу не снижать темпы работы по декриминализации в сфере, а также необходимо усилить контроль по экзамену для мигрантов по русскому языку и основам законодательства РФ», — отметил силовик.

В октябре 2018 года Патрушев сообщил, что в Сибирском Федеральном округе (СФО) растет уровень активности террористов. Об этом он заявил на выездном совещании по вопросам безопасности в СФО в Новосибирске.

«Высока вероятность проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций», — отмечал он.

Объекты, расположенные в СФО, гораздо чаще стали попадать в поле внимания международных террористов. При этом одна из причин роста террористической угрозы — увеличение интенсивности трудовой миграции из стран Закавказья и Центральной Азии, добавил секретарь Совбеза.