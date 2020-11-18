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Президент Бразилии похвастался видео с похвалой от Путина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент Бразилии похвастался похвалой от Путина
Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару поделился видео с выступлением президента России Владимира Путина, на котором российский лидер восхищается мужеством бразильского коллеги.
На кадрах также обозначен момент, как Путин отметил, что в непростых обстоятельствах пандемии Болсонару проявил «самые лучшие мужские качества». Запись в личном аккаунте в Twitter набрала почти 32 тыс. лайков и 6 тыс. репостов.
Ранее российский лидер во время выступления на XII Саммите БРИКС восхитился мужеством Болсонару, переболевшего коронавирусной инфекцией, и отметил, что его поведение в непростых обстоятельствах является примером мужественного отношения к исполнению своего долга.
Также Путин согласился с заявлением премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что весь мир является одной семьей, однако подчеркнул, что в «в семье не без урода». Президент заявил, что ситуация с глобальной и региональной безопасностью остается сложной в связи с возросшими масштабами киберпреступности, международного терроризма и наркотрафика.
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Комментарии
В мире , Нарендра Моди , Владимир Путин , БРИКС
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