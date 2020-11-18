Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Драма по-шведски: чем обернулась ошибка в борьбе с COVID-19 

News.ru 1 час назад
Этой весной Швеция стала известна как одна из двух европейских стран, которые не стали вводить карантин из-за коронавируса (второй была Белоруссия). Несмотря на вал критики со стороны скандинавских соседей и экспертов, шведские эпидемиологи настаивали, что такой подход позволит избежать обрушения экономики и второй волны эпидемии. Сегодня стало понятно, что надежды не оправдались: в стране фиксируется новая и очень серьёзная вспышка заболеваемости, а экономика пострадала так же, как и у остальных европейцев. В попытке остановить распространение вируса Стокгольм всё-таки пошёл на некоторые ограничения.
С 16 ноября жителям Швеции запретили собираться более чем по восемь человек в закрытых помещениях, а барам и ресторанам — продавать алкоголь после 22:00. Кроме того, были приняты меры, чтобы защитить постояльцев домов престарелых. Такие шаги стали ответом на стремительно растущую заболеваемость: к середине ноября в 10-миллионной Швеции начали фиксировать по 15 тыс. инфицированных в день. Страна также находится в числе лидеров в Европе по количеству госпитализаций с COVID-19, а в Стокгольме положительным оказывается каждый пятый сданный тест на коронавирус.
Власти открыто не признают, что их подход не сработал, и всё ещё делают ставку на добровольное соблюдение социальной дистанции. Только вот за восемь месяцев в режиме частичной самоизоляции шведы изрядно устали от правил. Пока что правительство надеется переубедить их словесными увещеваниями.
Не ходите в спортзал, не ходите в библиотеку, не ходите в рестораны, не устраивайте вечеринки — отмените! — обратился к согражданам премьер-министр Стефан Лёвен.
Шведы всегда подчёркивали, что их подход вряд ли применим в других странах, так как основан на доверии граждан правительству, высокой ответственности и трудовом законодательстве, позволяющем работникам легко получить оплачиваемый больничный и остаться дома, если они подозревают у себя коронавирус.
Побочные эффекты новой чудо-вакцины
Местные эпидемиологи, в частности советник правительства Андерс Тегнелл, надеялись избежать второй волны за счёт выработки коллективного иммунитета у значительного числа жителей страны. Но, как видно по последним цифрам заболеваемости, эта стратегия начинает давать сбой.

Я бы хотела, чтобы это было правдой. Это было бы прекрасно. Но этого не произошло, — заявила газете Daily Telegraph другой шведский эпидемиолог Анника Линде. — Теперь у нас более высокий уровень смертности, и мы не избежали второй волны. Может быть, иммунитет и играет какую-то роль, но не слишком большую.

При этом подход Швеции не спас страну и от кризиса в экономике. За первые два квартала 2020 года она сократилась на 7,7%. Такое же падение было отмечено в соседней Дании, которая ввела одни из самых ранних и жёстких мер весной и таким образом избежала массовой смертности от COVID-19. А экономики Норвегии и Финляндии, которые тоже выбрали карантин, сократились меньше, чем шведская — на 5% и 6% соответственно. По последним прогнозам, за 2020 год ВВП Швеции упадёт на 3,4%.
Дело в том, что страна зависима от глобальных сетей поставок, поэтому на неё сильно повлияли карантины соседей. Кроме того, следуя советам властей, шведы стали меньше ходить по магазинами и ресторанам, что нанесло удар по малому бизнесу, почти равносильный карантину, но растянутый по времени.
Шведская стратегия оказалась драматичной ошибкой, — рассказала местный вирусолог Лена Эйнхорн в интервью Financial Times. — У нас в восемь раз больше случаев коронавируса на единицу населения, чем в Финляндии, и в три с половиной раза больше, чем в Норвегии. А нам говорили, что мы избежим худшего за счёт того, что к осени у нас будет иммунитет.
Пока что шведские клиники справляются с наплывом заболевших, но врачи предупреждают, что при нынешней скорости распространения вируса койки в госпиталях могут скоро закончиться. Тогда Стокгольм встанет перед непростым выбором: признать полный провал своего уникального подхода и ввести карантин или смириться с возрастающей смертностью. Ранее правительство не исключало, что может пересмотреть свою стратегию, если она окажется неудачной. Многие жители страны считают, что время уже пришло.
News.ru: последние новости
Лукашенко пригрозил белорусам гражданской войной Лукашенко пригрозил белорусам гражданской войной Санду пообещала вести прагматичный диалог с Россией и США Санду пообещала вести прагматичный диалог с Россией и США Байден собирает команду для атаки на Россию Байден собирает команду для атаки на Россию
Комментарии 10
В мире , Видео , Стефан Левен , Daily Telegraph , Financial Times , Стокгольм , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
00:22
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
Происшествия
Появилось видео истребителя для нового авианосца Китая
02:17
Появилось видео истребителя для нового авианосца Китая
Армия
Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора
00:21
Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора
Происшествия
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
01:15
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
00:34
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
В мире Общество
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
00:36
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение