Молдавия может не получить кредит от России

Премьер Молдавии Ион Кику допускает, что республика может остаться без российского кредита в 200 миллионов евро, поскольку власти страны за два месяца не получили подтверждения о выделении средств от правительства РФ

Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Позднее правительство Молдавии официально приступило к переговорам с российскими коллегами по вопросу подписания кредитного соглашения.

"Переговоры о получении кредита в 200 миллионов долларов (переговоры шли о получении 200 миллионов евро — ред.) были в сентябре, на сегодняшний день мы ждем ответа от правительства России. Ждем реакции от РФ, но я допускаю, что мы не получим эти деньги", — заявил Кику в эфире телеканала N4.

Он добавил, что без этих средств Молдавию ждут проблемы, поскольку на них рассчитывали при составлении проекта госбюджета.