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Премьер Молдавии допустил, что республика не получит кредит от России 

РИА Новости 18 минут назад
Молдавия может не получить кредит от России
Фото: © Sputnik / Родион Прока
Премьер Молдавии Ион Кику допускает, что республика может остаться без российского кредита в 200 миллионов евро, поскольку власти страны за два месяца не получили подтверждения о выделении средств от правительства РФ.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Позднее правительство Молдавии официально приступило к переговорам с российскими коллегами по вопросу подписания кредитного соглашения.

"Переговоры о получении кредита в 200 миллионов долларов (переговоры шли о получении 200 миллионов евро — ред.) были в сентябре, на сегодняшний день мы ждем ответа от правительства России. Ждем реакции от РФ, но я допускаю, что мы не получим эти деньги", — заявил Кику в эфире телеканала N4.

Он добавил, что без этих средств Молдавию ждут проблемы, поскольку на них рассчитывали при составлении проекта госбюджета.
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В мире , Правительство РФ , Молдова
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