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В Грузии объявили об усилении присутствия США в регионе 

Lenta.ru 49 минут назад
В Грузии объявили об усилении присутствия США
Фото: пресс-служба правительства Грузии
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео объявил об усилении присутствия Соединенных Штатов в закавказском регионе. Об этом сообщается на сайте грузинского правительства.

«Хочу вас заверить, что мы действительно чувствуем, что настал момент усиления нашего сотрудничества и партнерства, а также усиления присутствия Соединенных Штатов в регионе», — заявил Гахария, не пояснив, о каком усилении присутствия может идти речь.

В Тбилиси проходит так называемая молчаливая акция протеста. Перекрыт ряд улиц в центре города. Оппозиция стремится таким образом донести до американской стороны свое мнение о том, что прошедшие в Грузии 1 ноября парламентские выборы были сфальсифицированы, пишет «Sputnik Грузия».
1 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала результаты парламентских выборов по пропорциональной системе. Согласно им, правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15 процента голосов. На втором месте с 27,14 процента — оппозиционный блок «Сила в единстве». Еще 30 депутатов должны быть избраны по мажоритарной системе, однако «Грузинская мечта» в любом случае получает большинство в парламенте. Оппозиция не признала результаты выборов и отказалась войти в парламент. В стране начались акции протеста.
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В мире , Георгий Гахария , ИА Sputnik
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