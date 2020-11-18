В Грузии объявили об усилении присутствия США

«Хочу вас заверить, что мы действительно чувствуем, что настал момент усиления нашего сотрудничества и партнерства, а также усиления присутствия Соединенных Штатов в регионе», — заявил Гахария, не пояснив, о каком усилении присутствия может идти речь.