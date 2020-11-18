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Российская оппозиция жаждет конфронтации Байдена и Путина 

Павел Тиунов 1 час назад
Российская оппозиция жаждет конфронтации Байдена и Путина
Фото: ТАСС
Представители российской политической оппозиции надеются, что победивший на президентских выборах в США Джо Байден займет непримиримую позицию в отношении президента России Владимира Путина, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Time. Среди них Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Владимир Ашурков.
Так, Алексей Навальный, едва оправившись от предполагаемого покушения на свою жизнь, уже 8 ноября поспешил поздравить Байдена с победой на президентских выборах, хотя официального заключения по итогам голосования не было.
Он заявил, что в США прошли удивительно «свободные и честные выборы», которые сегодня остаются не доступными для жителей многих стран. При этом блогер не скрывает, что видит в Байдене человека, с помощью которого можно свергнуть российского лидера.
Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза заявил, что Байдену стоит «перестать легитимировать и давать силы путинскому режиму». Он подчеркнул, что с этой целью неплохо было бы также расширить санкционный список российских чиновников в соответствии с Актом Магнитского. Например, в перечень можно было бы включить «пропагандиста» Дмитрия Киселева, который демонизировал образ Бориса Немцова, подчеркнул оппозиционер.
Исполнительный директор Антикоррупционного фонда России Владимир Ашурков подчеркнул, что санкции — хороший способ влияния на «путинский режим», но не самый эффективный.

«Самым важным аспектом внешней политики США в отношении России должно стать восстановление США в роли глобальной державы, продвигающей демократию и права человека», -констатировал он.

Чтобы нанести ощутимый удар по коррупционной «верхушке» в Москве, по его словам, американцам придется разрушить «сеть финансистов, банкиров, юристов», которые действуют в США в интересах «путинского режима». Однако этот шаг, отметил Ашурков, потребует «политической воли» будущего президента Соединенных Штатов Америки.
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Комментарии
В мире , Борис Немцов , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Дмитрий Киселев , Владимир Ашурков , Владимир Путин , InoSMI.Ru , Журнал Time
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