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Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео 

Алевтина Жаркова 19 минут назад
Телеведущий утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) выругался на съемочную группу в прямом эфире. Поводом для критики коллег стала музыка, которую телевизионные работники включили в то время, когда Морган размышлял на тему, как правильно называть рыбаков — fisherman или fisherpeople. Обычно такую музыку включают перед запуском рекламы.

«Что это за музыка в стиле "Оскар", которую они используют, чтобы заглушить нас? Мы не на "Оскаре"», — обрушился на сотрудников телевидения журналист.

В мире , Видео , Общество , Пирс Морган
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