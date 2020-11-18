Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео 

Телеведущий утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) выругался на съемочную группу в прямом эфире. Поводом для критики коллег стала музыка, которую телевизионные работники включили в то время, когда Морган размышлял на тему, как правильно называть рыбаков — fisherman или fisherpeople. Обычно такую музыку включают перед запуском рекламы.
«Что это за музыка в стиле "Оскар", которую они используют, чтобы заглушить нас? Мы не на "Оскаре"», — обрушился на сотрудников телевидения журналист.