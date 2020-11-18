Обама рассказал о своих муках из-за распада Сирии 

«Во внешней политике меня до сих пор очень беспокоит трагедия в Сирии. Во время "арабской весны" в центре внимания оказался Египет, а затем и Ливия, в то же время Сирия начала распадаться. В любом случае, мне не удалось убедить международное сообщество удержать Сирию единой», — сказал Обама.