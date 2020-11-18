Обзор иноСМИ: "Путин победил в Карабахе"

Слова Путина изменили ситуацию в Карабахе

«Макрон жаждет войны»

Таинственные встречи во дворце Асада заинтриговали Сирию

Экс-глава сирийской телекорпорации Мумтаз аш-Шейх выразил уверенность, что Асад будет баллотироваться на президентский пост в 2021 году. По его мнению, он хочет показать свою «близость» к подчиненным. Эксперты считают, что с грядущими выборами связаны и кадровые перестановки в медиа-сфере Сирии.

Десять лет пыток: в Ирландии разоблачили мачеху-садистку

21-летняя Кора Десмонд рассказала, что издевательства мачехи начались, когда ей было шесть лет и закончились только к 16 годам (в этом возрасте Десмонд покинула дом). Девушку заставляли прибирать за мачехой и ее родными детьми и «обращались с ней как с боксерской грушей». Десмонд регулярно били кочергой, трубками от пылесоса, ремнями и шпателями. В 2008 году она неделю провела в больнице из-за полученных травм, но из-за угроз убийством так и не пожаловалась на мачеху. Мачеха признала вину в суде.