Обзор иноСМИ: «Макрон жаждет войны» 

Слова Путина изменили ситуацию в Карабахе

Армянский депутат Айк Бабуханян заявил, что обещание президента России Владимира Путина в полном объеме выполнить военные обязательства перед Армений «кардинально изменило ситуацию» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Iravunk.

По мнению депутата, это стало предупреждением для Турции и «внесло коррективы в турецких экспансионистских программах». Бабуханян заявил, что конфликт в Карабахе был выгоден Западу, так как затяжная война могла поссорить Россию и Турцию и ослабить обе страны.

«Макрон жаждет войны»

Портал haqqin.az утверждает со ссылкой на дипломатические источники, что мэрия Парижа по инициативе мэра, «внучки испанского коммуниста» Анн Идальго готовится к признанию Нагорного Карабаха. По данным портала, у Идальго тесные связи с армянской общиной Франции, она назначила своим замом дочь известных французских армян Ануш Торанян, а ее выступления «пронизаны тюркофобией и глубокой верой в избранность армянской нации».

По версии haqqin.az, Францию в целом «настораживают» мир и спокойствие, поэтому Париж требует от Азербайджана, Армении и России собраться под эгидой Минской группы ОБСЕ.

«Что обсуждать, если карабахская проблема урегулирована?! О чем говорить? Макрон и Франция жаждут войны. Иначе для чего признавать то, что уже не существует?» — подчеркнул портал.

Таинственные встречи во дворце Асада заинтриговали Сирию

Сирийский президент Башар Асад пригласил в своей дворец сотрудников Министерства информации и членов их семей. Как отмечает Al Arabiya, таких встреч Асад раньше не проводил, они могут свидетельствовать о его планах на очередной президентский срок.

Экс-глава сирийской телекорпорации Мумтаз аш-Шейх выразил уверенность, что Асад будет баллотироваться на президентский пост в 2021 году. По его мнению, он хочет показать свою «близость» к подчиненным. Эксперты считают, что с грядущими выборами связаны и кадровые перестановки в медиа-сфере Сирии.

Десять лет пыток: в Ирландии разоблачили мачеху-садистку

Жительницу Ирландии, которая на протяжении десяти лет избивала свою падчерицу, заставляла ее пить уксус и есть порошок чили, приговорили к двум годам тюрьмы. Как сообщает Cork Beo, мачеха сравнила свою падчерицу с Золушкой, которую «тоже никто не хотел и не любил».

21-летняя Кора Десмонд рассказала, что издевательства мачехи начались, когда ей было шесть лет и закончились только к 16 годам (в этом возрасте Десмонд покинула дом). Девушку заставляли прибирать за мачехой и ее родными детьми и «обращались с ней как с боксерской грушей». Десмонд регулярно били кочергой, трубками от пылесоса, ремнями и шпателями. В 2008 году она неделю провела в больнице из-за полученных травм, но из-за угроз убийством так и не пожаловалась на мачеху. Мачеха признала вину в суде.

Саудиты пригрозили созданием ядерного оружия