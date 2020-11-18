В Ереване оппозиция бойкотировала заседание парламента

Оппозиционные партии «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» бойкотировали заседание парламента страны. Об этом пишет « Sputnik Армения ».

Оппозиция потребовала срочного обсуждения трехстороннего соглашения по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, в то время как правящая фракция «Мой шаг» выступает за обсуждение вопросов повестки. Несмотря на отсутствие депутатов от оппозиции, фракции «Мой шаг» удалось обеспечить кворум и начать заседание.

Ранее 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян представил программу действий правительства по преодолению ситуации, сложившейся в стране после войны в Нагорном Карабахе. Он попросил у избирателей полгода на ее выполнение.

11 ноября армянская оппозиция объявила о начале парламентского кризиса после неудачной попытки собрать заседание законодательного собрания с целью отставки Пашиняна. Фракция «Мой шаг» отказалась поддержать требования об отставке премьер-министра и отказе от трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. В политической силе пояснили, что это повлечет отказ от посредничества России и продолжение войны с Азербайджаном. Пашинян уходить в отставку также отказался

Массовые протесты начались в Ереване в ночь на 10 ноября, после того как Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана принял заявление об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. По условиям документа воюющие стороны остаются на занятых позициях. До 1 декабря под контроль Баку будут переданы три района, в регионе разместят российских миротворцев.