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Глава МИД Украины рассказал о возможности закрытия границ 

ИА Regnum 1 час назад
Глава МИД Украины рассказал о закрытии границ
Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Вопрос о запрете въезда иностранцев на Украину даже не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 ноября в эфире телеканала «1+1».
По его словам, Украина не планирует закрывать границы, несмотря на рост количества случаев заражения коронавирусом в стране.

«Сейчас разговоров в правительстве о закрытии границ нет. Но мы все понимаем, что если дойдет дело до обсуждения полного локдауна, то этот вопрос встанет», — прокомментировал министр.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили почти 12,5 тыс. случаев заражения, а всего за время пандемии от последствий, вызванных COVID-19, в стране скончались более 10 тыс. человек.
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В мире , Дмитрий Кулеба , МИД
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