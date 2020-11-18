Глава МИД Украины рассказал о закрытии границ

Вопрос о запрете въезда иностранцев на Украину даже не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 ноября в эфире телеканала «1+1».

По его словам, Украина не планирует закрывать границы, несмотря на рост количества случаев заражения коронавирусом в стране.

«Сейчас разговоров в правительстве о закрытии границ нет. Но мы все понимаем, что если дойдет дело до обсуждения полного локдауна, то этот вопрос встанет», — прокомментировал министр.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили почти 12,5 тыс. случаев заражения, а всего за время пандемии от последствий, вызванных COVID-19, в стране скончались более 10 тыс. человек.