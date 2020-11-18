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Полиция применила водомёты против демонстрантов в Берлине 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Полиция применила водомёты в Берлине
Фото: Reuters
Полицейские применили водомёты для разгона демонстрации у Бранденбургских ворот в центре Берлина, где проходит акция протеста в связи с введёнными в ФРГ мерами по борьбе с коронавирусом.
Как сообщает Associated Press, после применения водомётов сотрудники полиции провели несколько задержаний, участников мероприятия призывают разойтись.
По данным ТАСС, на митинге, по предварительной оценке полиции, находились около 10 тыс. демонстрантов.
2 ноября в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.
В правительстве страны заявили, что немцам не стоит ожидать в ближайшее время смягчения ограничительных мер.
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