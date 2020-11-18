Полиция применила водомёты в Берлине

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Полицейские применили водомёты для разгона демонстрации у Бранденбургских ворот в центре Берлина, где проходит акция протеста в связи с введёнными в ФРГ мерами по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Associated Press, после применения водомётов сотрудники полиции провели несколько задержаний, участников мероприятия призывают разойтись.

По данным ТАСС, на митинге, по предварительной оценке полиции, находились около 10 тыс. демонстрантов.