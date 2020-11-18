Украина устроила России «мелкую пакость» за Крым 

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «жестом бессильной злобы» угрозы Украины арестовать 44 российских самолета, летающих в Крым. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Очередная мелкая пакость. Никакого влияния на полеты наших авиакомпаний на полуостров это не окажет», — подчеркнул Аксенов.
Он добавил, что Украина уже «арестовывала» лайнеры российских перевозчиков, но они «как летали, так и летают».
«И будут летать всегда, невзирая на «заклинания» украинских «шаманов» в прокурорских мундирах и судейских мантиях», — заключил Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что украинские чиновники, «штампующие неправовые, неадекватные и откровенно пиратские решения», должны понести ответственность по российским законам.
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В России заявляют, что референдум соответствовал нормам международного права.
Сейчас власти Украины считают законным только один способ въезда в Крым — через Херсонскую область.
В сентябре 2020-го украинский суд наложил арест на 65 самолетов российских авиакомпаний, летающих в Крым. В Киеве отмечали, что около 40 российских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров. В ноябре стало известно об «аресте» украинскими прокурорами еще 44 самолетов.