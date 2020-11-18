Валенса назвал Дуду несчастьем для Польши 

Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса в интервью РИА Новости заявил, что у власти в Польше сейчас демагоги и популисты, которые ищут виноватых, чтобы оправдать свои неудачи.

Так он прокомментировал опасения Варшавы военной агрессии РФ.

"По крайней мере, в стратегии национальной безопасности так и записано — Россия является главной угрозой для Польши. Когда президент (Анджей) Дуда подписывал этот документ, никто из его многочисленных советников не выступил против… К власти пришли демагоги и популисты. Они ищут виноватых для того, чтобы оправдать свои неудачи. Это такая тактика", — сказал Валенса.

Говоря о Дуде, собеседник агентства отметил, что тот "даже в армии не был".

"Что он знает о стратегии — этот Дуда? Это несчастье для Польши. Пока демагогия и популизм служит им — они на этом зарабатывают", — отметил Валенса, призывающий к нормализации отношений двух стран.

"Когда мы добьемся хороших отношений с Россией, то в Европе и в мире тоже будет иначе", — полагает он.

Валенса отметил, что имеющимся оружием "мы можем десять раз уничтожить жизнь на Земле", а спорим об одиннадцатом разе.

"Одиннадцатого раза не будет. Поэтому это — глупая, плохая концепция. Конечно, есть опасности, обиды, претензии. Надо иметь немного силы для того, чтобы не наделать глупостей, но мы будем все лучше и лучше понимать, что это не та дорога", — сказал собеседник агентства.

По его мнению, надо "воспитывать таких политиков, которые будут вместе с народом добиваться дружественных отношений между Россией и Польшей".

Дуда весной этого года подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика России". В связи с чем в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП.