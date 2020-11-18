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Пашинян представил план дальнейшей работы правительства Армении 

ТАСС 19 минут назад
Пашинян раскрыл планы по Карабаху
Фото: Reuters
Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе и заявил, что собирается инициировать изменения в составе правительства.

"Подчеркиваю, что считаю себя главным ответственным за сложившейся ситуацию, однако я также являюсь главным ответственным за установление стабильности и безопасности в стране. Поэтому я представляю дорожную карту, для реализации которой инициировал изменения в составе правительства", — отметил премьер Армении в среду на своей странице в Facebook.

В числе предлагаемых Пашиняном мер — возобновление переговоров о статусе Нагорного Карабаха, реформа вооруженных сил страны, восстановление экономики после коронавируса, реформа избирательной системы и введение института специализированных судей для борьбы с коррупцией.
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В мире , Никол Пашинян
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