Пашинян раскрыл планы по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе и заявил, что собирается инициировать изменения в составе правительства.
"Подчеркиваю, что считаю себя главным ответственным за сложившейся ситуацию, однако я также являюсь главным ответственным за установление стабильности и безопасности в стране. Поэтому я представляю дорожную карту, для реализации которой инициировал изменения в составе правительства", — отметил премьер Армении в среду на своей странице в Facebook.
В числе предлагаемых Пашиняном мер — возобновление переговоров о статусе Нагорного Карабаха, реформа вооруженных сил страны, восстановление экономики после коронавируса, реформа избирательной системы и введение института специализированных судей для борьбы с коррупцией.