Пашинян раскрыл планы по Карабаху

"Подчеркиваю, что считаю себя главным ответственным за сложившейся ситуацию, однако я также являюсь главным ответственным за установление стабильности и безопасности в стране. Поэтому я представляю дорожную карту, для реализации которой инициировал изменения в составе правительства", — отметил премьер Армении в среду на своей странице в Facebook.