Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа 

РИА Новости 3 часа назад
ВС Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа
Фото: AP Photo / Evan Vucci
Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором говорилось о том, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов. Об этом говорится в документе суда.
Суд счел положения избирательной комиссии "разумными", поскольку они "позволяли представителям кандидатов наблюдать за тем, как комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с избирательным кодексом".
Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требовавший признать недействительными почти десять тысяч избирательных бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.
Трамп и его адвокат Руди Джулиани неоднократно требовали признать по этой причине недействительными более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге.
Пенсильвания с 20 выборщиками — один из ключевых штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Также штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к местным избиркомам соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.
Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп намерен отстаивать свое лидерство в суде.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Последние новости
Умер Роман Виктюк Умер Роман Виктюк Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией Жена Хрусталева резко высказалась из-за ситуации с его госпитализацией Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19 Мясников назвал смертельно опасные ошибки при лечении COVID-19
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
00:49
Появилось видео с виновником крупной погони в Москве
Происшествия
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
00:38
Ударившая таксиста антимасочница попала на видео
Происшествия
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
01:13
Выпускные экзамены танковых войск попали на видео
Армия
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
03:16
Брифинг по ситуации в Карабахе попал на видео
Армия
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
02:44
Видео открытия движения по Лачинскому коридору
Армия
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
00:29
Подготовка к пуску ракеты «Союз-2» попала на видео
Наука и техника
Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео
01:11
Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео с новыми ограничениями из-за COVID
00:52
Появилось видео с новыми ограничениями из-за COVID
В мире
Убивший следователя студент попал на видео
10:56
Убивший следователя студент попал на видео
Происшествия
Появилось видео причастности мафии к выборам США
00:52
Появилось видео причастности мафии к выборам США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение