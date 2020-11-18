«Не сумел порвать в клочья»: в России ответили Обаме 

Когда-то Обама назвал Россию «региональной державой». Он ошибался: это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей. Обама хотел, но не сумел « порвать в клочья российскую экономику». На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор. https://t.co/eLZKv9yvRQ— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 17, 2020

Вчера, как сообщал «Рамблер», в продажу поступила новая книга Обамы «Земля обетованная». В ней он, в частности, написал, что Россия не является сверхдержавой, потому что у нее недостаточно союзников и военных баз для проецирования своей военной мощи во всем мире, а ее экономика уступает некоторым другим и практически полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.