«Не сумел порвать в клочья»: в России ответили Обаме 

Бывший президент США Барак Обама не считает Россию сверхдержавой, потому что злится на нее. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своем твиттере.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в продажу поступила новая книга Обамы «Земля обетованная». В ней он, в частности, написал, что Россия не является сверхдержавой, потому что у нее недостаточно союзников и военных баз для проецирования своей военной мощи во всем мире, а ее экономика уступает некоторым другим и практически полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений.
Когда-то Обама назвал Россию «региональной державой». Он ошибался: это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей. Обама хотел, но не сумел « порвать в клочья российскую экономику». На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор. https://t.co/eLZKv9yvRQ— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 17, 2020
«Когда-то Обама назвал Россию региональной державой. Он ошибался. Это показало развитие событий в Сирии и Венесуэле, где США не добились своих целей. Обама хотел, но не сумел порвать в клочья российскую экономику. На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор», — прокомментировал Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.
В октябре Государственный департамент США распространил санкции против «Северного потока — 2» на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в реализации проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это примером рейдерской конкуренции, а линию США по постоянному введению санкций против России и ее экономических операторов — достаточно недружественной, деструктивной и наносящей вред двусторонним отношениям.
В первой половине ноября бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий заявил, что президент России Владимир Путин — самый сильный политик. По его словам, сразу множество факторов влияют на то, что Путин и Россия набирают политический вес, в том числе умение справляться с оппозицией внутри страны, рост ВВП, усиление армии и такие проекты, как «Южный поток», «Северный поток — 2» и «Сила Сибири» и другие.