Майю Санду эксперт назвал «раскрученной западными друзьями гражданкой Румынии», которая стремится к демонтажу государственности Молдавии. Новый президент, по мнению Мирзаяна, способна ввергнуть Кишинев в политический кризис, а также в войну с Россией на фоне дестабилизации ситуации в Приднестровье.

Эксперт подчеркнул, что если Санду инициирует вхождение Молдавии в состав Румынии, которая давно претендует на молдавские территории, Москва противиться не станет. Другое дело, если в процесс попытаются втянуть Приднестровье, где в настоящее время проживает более 200 тысяч российских граждан под защитой миротворцев РФ.

« (Западные творцы) хотят столкновения, открытого требования Кишинева о немедленном выводе российских миротворцев с угрозой силового сценария по возвращению «сепаратистов» (аккурат по карабахскому пути)», — написал Мирзаян.

Он отметил, что в результате Россия может оказаться в «приднестровском капкане». С одной стороны, с целью защиты своих граждан Москве придется развязать войну. При этом перебросить войска в Приднестровье можно только двумя способами: или по морю через Румынию, или по суше через Украину. С другой стороны, российские власти могут «с позором сдать регион».