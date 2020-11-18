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России угрожает «приднестровский капкан» 

Павел Тиунов 45 минут назад
В скором времени российские власти могут встать перед неприятным выбором: развязать войну с целью защиты русских в Приднестровье или вывести миротворцев и «с позором сдать» регион Западу, заявил в статье, опубликованной в «Вечерней Москве», доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. В затруднительное положение Москву, по его словам, способна поставить политика нового президента Молдавии Майи Санду.
Майю Санду эксперт назвал «раскрученной западными друзьями гражданкой Румынии», которая стремится к демонтажу государственности Молдавии. Новый президент, по мнению Мирзаяна, способна ввергнуть Кишинев в политический кризис, а также в войну с Россией на фоне дестабилизации ситуации в Приднестровье.
Эксперт подчеркнул, что если Санду инициирует вхождение Молдавии в состав Румынии, которая давно претендует на молдавские территории, Москва противиться не станет. Другое дело, если в процесс попытаются втянуть Приднестровье, где в настоящее время проживает более 200 тысяч российских граждан под защитой миротворцев РФ.
Россия потерпела сокрушительное поражение в Молдавии

« (Западные творцы) хотят столкновения, открытого требования Кишинева о немедленном выводе российских миротворцев с угрозой силового сценария по возвращению «сепаратистов» (аккурат по карабахскому пути)», — написал Мирзаян.

Он отметил, что в результате Россия может оказаться в «приднестровском капкане». С одной стороны, с целью защиты своих граждан Москве придется развязать войну. При этом перебросить войска в Приднестровье можно только двумя способами: или по морю через Румынию, или по суше через Украину. С другой стороны, российские власти могут «с позором сдать регион».

«Если Москва в своем выборе ошибется, то рискует получить еще пару горячих точек», — резюмировал эксперт.

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В мире , Видео , Геворг Мирзаян , Финансовый университет
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